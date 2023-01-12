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Çatalca'da ahır yandı: 7 büyükbaş hayvan öldü

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#Ahır#Çatalca#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 09:44

Çatalca'da talaş deposunda çıkan yangın daha sonra bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 7 büyükbaş hayvan öldü.

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Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde talaş deposunda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kıs süre sonra deponun bitişiğindeki ahıra ve samanlığa da sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Çatalcada ahır yandı: 7 büyükbaş hayvan öldü

Ahır içerisinde yapılan incelemede 7 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlenirken depo önünde bulunan bir kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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#Ahır#Çatalca#Yangın

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