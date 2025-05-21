Çatalca Müftüsü’ne 3 suçtan 2 dava

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Müftü, sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği 31 Mart’ta “Sahnede gebermiş” paylaşımıyla büyük tepki çekmişti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada Mehmetalioğlu’nun 2014’te kadınları aşağılayan, 2014’te Erdoğan’ın ‘Başbakan’ olduğu dönemde yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Müftü hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira’ suçlarından 2 ayrı dava açıldı. Kocaeli’ne tayin edilen müftü önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.