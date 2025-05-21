×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çatalca Müftüsü’ne 3 suçtan 2 dava

Güncelleme Tarihi:

#Çatalca Müftüsü#Suç#Dava
Çatalca Müftüsü’ne 3 suçtan 2 dava
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00

Çirkin paylaşımlarıyla gündeme gelen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında 9 yıl hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.

Haberin Devamı

Müftü, sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği 31 Mart’ta “Sahnede gebermiş” paylaşımıyla büyük tepki çekmişti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada Mehmetalioğlu’nun 2014’te kadınları aşağılayan,  2014’te Erdoğan’ın ‘Başbakan’ olduğu dönemde yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Müftü hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret  ve iftira’ suçlarından 2 ayrı dava açıldı. Kocaeli’ne tayin edilen müftü önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çatalca Müftüsü#Suç#Dava

BAKMADAN GEÇME!