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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi

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Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait M79 antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 PK 90mm M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makinalı tüfek ve 130 AK-47 Kalaşnikof tüfek mühimmatı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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