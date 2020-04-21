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VAN (İHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Çatak’ta askeri araç devrildi: 6 yaralı

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Çatak’ta askeri araç devrildi: 6 yaralı
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Van’ın Çatak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Çatak kara yolu üzerindeki Kanisipi Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Kara yolunda mayın/el yapımı patlayıcı arama tarama faaliyeti yürüten askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 6 asker, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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