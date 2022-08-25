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Çataklı’dan polis promosyonu protokolü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

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#İsmail Çataklı#Polis #Maaş Promosyonu
Çataklı’dan polis promosyonu protokolü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 10:56

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, polislere yönelik promosyon protokolü ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çataklı, 18 Mart tarihinde dönemin koşullarına göre yüzde 188 artış sağlandığını ve koşulların değişmesi nedeniyle de yeni görüşmelerin devam ettiğini belirterek sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Hayatı yalan olanlarla büyükelçiliklerden çıkmayıp polisimize tokat atanlara Meclis’te ses çıkarmayanlar, provokasyon peşinde. Polisimizin Promosyon Protokolü 18.03.2022 tarihinde imzalandı. Dönemin koşullarına göre 104 TL’den 300 TL’ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandı ve 6 ayda bir de memur maaş zammı oranında artış getirildi. Değişen ekonomik koşullar nedeniyle Polisimize ve Bakanlığımızın diğer personeline yönelik VakıfBank ile maaş promosyonuna ilişkin görüşmeler bir aydır devam ediyor. Farkındayız, rol çalmaya çalışıyorsunuz.”

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#İsmail Çataklı#Polis #Maaş Promosyonu

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