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Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

#İsmail Çataklı#İçişleri Bakan Yardımcısı#Lütfü Savaş
Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ’Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu’ şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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#İsmail Çataklı#İçişleri Bakan Yardımcısı#Lütfü Savaş

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