Çataklı: Cemevi saldırısı örgüt işi

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İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“(Ankara’daki 31 Temmuz gecesi 3 cemevine saldırı) Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa. Buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatlarıyla ilgili bazı örgüt bağlantıları da var. Eski Türkiye’nin hayalini kuranlar, hâlâ bu konular üzerinden Türkiye’nin istikrarsızlığa sürüklenebileceğine, hâlâ bu bayatlamış taktiklerin tutacağına inananlar var. Son olayda da bu provokatif eylemin failleri üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp adalete teslim edilmiştir. Geçen yüzyılda kalmış bu ucuz numaralara artık karnımız toktur.

BİR AYDA 68 TERÖRİST ETKİSİZ

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Bakanımızın teröristlere yönelik bir teslim ol çağrısı oldu, ben de bir katkı yapayım, bütün teröristlere yetecek sarı torbamız var. Bu işi bitirmekte kararlıyız, teslim olmakta acele etsinler. Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda aralarında 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi.”

2 KİŞİYE EV HAPSİ

Öte yandan Ankara’da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltındaki 3 kişiyi dün savcı, ‘halkı kin ve düşmanlığa nefret’, ‘ibadet ve mezarlıklara zarar verme’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Ahmet Ozan Karaca tutuklanırken, Çağdaş C.B. ve Baver G.’ye ise ev hapsi cezası verildi.

514 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ DÖNDÜ



ÇATAKLI “Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaştı. Bugün itibarıyla Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 652 bin 633 kişidir” dedi.