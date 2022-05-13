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DEVA Partili Metin Gürcan gözaltına alındı

#Casusluk#Deva Partisi#Metin Gürcan
DEVA Partili Metin Gürcan gözaltına alındı

Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.

Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi.

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#Casusluk#Deva Partisi#Metin Gürcan

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