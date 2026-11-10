Casusluk soruşturması: TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık adliyeye getirildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında Yonca Verdioğlu Şık, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.