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Casusluk soruşturması: TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık adliyeye getirildi

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#Ahmet Şık#Yonca Verdioğlu Şık#Siyasi Casusluk
Casusluk soruşturması: TİP milletvekili Ahmet Şıkın eşi Yonca Şık adliyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 14:31

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında Yonca Verdioğlu Şık, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

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#Ahmet Şık#Yonca Verdioğlu Şık#Siyasi Casusluk

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