Casusluk soruşturması: TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık adliyeye getirildi

Ayşe GÜREL / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 14:31
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında Yonca Verdioğlu Şık, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.