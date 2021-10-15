'Casusluk' operasyonu: Şüphelileri MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı görevlileri, 8 Ekim Cuma günü Antalya ve İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin ettiklerinin tespit edildiği iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
1'i SUSTURUCU/LAZER TAKILI 3 TABANCA ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyet ve MİT ekiplerince oluşturulan özel bir ekip tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin gelecek hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım
Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!
Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı
Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada
Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi