‘Casusluk’ iddianamesi kabul edildi

Haberin Devamı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Gün, ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan ile gazeteci Merdan Yanardağ da soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilmişti. İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, ‘siyasi casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

20 YILA KADAR HAPİS

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ’ın ‘siyasal casusluk’ iddiasıyla 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 162 sayfalık iddianamede, “Siyasal casusluk suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetin gerçekleştiği anlaşılmıştır” denilmişti.

Haberin Devamı

İLK DURUŞMA 11 MAYIS’TA

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. İlk duruşma 11 Mayıs 2026’da Silivri’de yapılacak. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığı gerekçesi ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan Beykoz Belediyesi’ne yönelik “İhaleye fesat karıştırma” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” iddialarına ilişkin görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de arasında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, zararın tespit edilmesi için yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.