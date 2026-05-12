‘Casusluk’ davası başladı

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda dün görülen ilk duruşmaya İmamoğlu, Özkan, Yanardağ, Gün ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP’li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri de izledi.

Duruşmada ilk olarak işinsanı Hüseyin Gün’ün savunması alındı. Tutuklu sanık Gün savunmasında, “Casus değilim” diyerek şunları söyledi: “Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ı manevi annem vasıtasıyla tanıdım. Ekrem İmamoğlu’nu ise İBB Başkanı olarak seçildikten yaklaşık 1.5 ay sonra yine manevi annemin yönlendirmesi neticesinde Saraçhane binasına yaptığımız nezaket ziyareti sırasında hayatımda sadece bir defa gördüm. Manevi annemin ricasıyla yurtdışında ortağı olduğum PQ isimli şirketimin teknik elemanlarına açık kaynak verilerine dayalı ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Hiçbir şekilde İBB veri tabanını kopyalamadım, çalışanlarıma Amerika’da böyle bir talimat vermedim, sisteme hiçbir şekilde izinsiz müdahalede bulunmadım ve vatandaşların telefonlarına ya da sosyal medya yazılımlarına KVKK ilkelerine aykırı herhangi bir izinsiz erişimde sağlamadım. ”

İMAMOĞLU SORUSU

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Gün’e mahkeme başkanı, “Yaptığınız analizlerin sonucunda raporlar oluşturuldu mu? İddianameye göre bu analizler sonucunda elde edilen raporları Necati Özkan’a ilettiğiniz, onun da Ekrem İmamoğlu’na ilettiği iddia ediliyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusunu yöneltti. Gün, “Evet, yaklaşık 10-12 günlük bir çalışma sonucu rapor yapıldı ve verildi” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nun haberi veya bilgisi var mıydı?” sorusuna da “Sayın Necati Özkan’dan gelen mesajlarda buna dair emareler vardı. Olması da gayet doğaldı zaten” yanıtını verdi. Mahkeme başkanının, “Savcılık ifadenizde manevi anneniz Seher Erçeli Alaçam ile 2019’daki İstanbul seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu’nu ziyarete gittiğinizi ve Ekrem İmamoğlu’nun size ‘Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim’ dediğini söylemişsiniz. Böyle bir ifade kullandı mı?” sorusunu ise Gün, “Öyle hatırlıyorum yani. Ama dediğim gibi beş dakikalık. Sayın İmamoğlu çok meşguldü, tonlarca insan vardı. Yani bize özel bir muamele yoktu” diye cevapladı.

Tarafına yöneltilen casusluk suçlamasının utanç verici olduğunu söyleyen İmamoğlu ise “Bu rezilliğe, bu suçlamaya karşı savunma yapmayacağım. Yani casusluk şuymuş, buymuş vesaire, bunların hiçbirine girmeyeceğim. Yargı eliyle her türlü baskıyı, hukuksuzluğu, düşman hukukunu yaşadım, yaşıyorum. Aile boyu yaşıyorum. Ve casusluktan Ekrem İmamoğlu’nu tutuklamak hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değil” dedi.

İMAMOĞLU: DOSYADA TEK BİR FOTOĞRAF VAR

İBB’deki makamında birçok kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Ekrem İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir fotoğraf var bu dosyada, düşünün yani. İşte orada bir hanımefendi, Allah rahmet eylesin ve Hüseyin Bey var. O kapıdan içeri girenler, o makam odasına girenler kayıt altındadır zaten. Böyle böyle bir fotoğraftan suç çıkarmak olacak iş değil Sayın Başkan. 26 Ağustos’ta işte dediğim gibi hayatını kaybetmiş bize gönülden sevgisini hissettiren bir kadının ziyareti” dedi.