Casus yazılım suç sayıldı

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Telefonda yüklü casus yazılım sayesinde yapılan konuşmaları kaydeden kişi, kayıtları babasına da dinletti. Evlenmelerinin ardından durumun farkına varan eş, mağdur edildiğini savunarak şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu sanık, Türk Ceza Kanunu’nun 132/1. maddesi uyarınca ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay, aynı kanunun 132/2. maddesi uyarınca da ‘haberleşmenin gizliliğini ifşa etmek’ suçundan yine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturduğuna kanaat getirerek, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.

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‘SUÇ OLDUĞU GÖZETİLMEMİŞ’

Dairenin kararında, kişilere ait bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesinin, TCK’nin 132. maddesinde suç olarak düzenlendiği ifade edildi.

İstinaf mahkemesince, eylemin suç olduğunun gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verildiğine işaret edilen kararda, bunun hukuka aykırı olduğu bildirildi.