Casus romanları gibi liste savaşları

Haberin Devamı

İLK kez bu seçimlerde deneyimlenecek yeni seçim sisteminin kendine özgü hesaplama yöntemi ittifakları zorladı. Zorluk, milletvekili çıkarmada ittifakların toplam oyunu esas alan önceki seçim sisteminin aksine yeni sistemin ittifak içindeki partilerin seçim çevrelerinde aldıkları oy oranlarını öne çıkarmasından kaynaklandı. Kazanmak için liste ortaklıklarını zorunlu kılan sistem nedeniyle partiler sahura kadar uzayan pazarlık masalarında sabahladı.

SIR GİBİ SAKLANDI

Birleşip oyunu yükseltene avantaj sağlayan yeni sistemin il il dengeleri önemli hale getirmesi de, taktik üstünlüğü rakibine kaptırmak istemeyen partileri casus romanlarını aratmayan önlemlere yöneltti. Hangi ilde kimlerle ortaklık kurulup nasıl bir liste dengesi oluşturulacağı bilgileri “karartma” yöntemiyle sır gibi saklanmaya çalışıldı. Cumhur İttifakı’ndan Yeniden Refah ve BBP gibi seçimlere kendi listesiyle katılacağını duyuran MHP’nin son günü beklemeden listesini YSK’ya teslim etmesi Millet İttifakı’nın elini rahatlattı. Ancak, MHP’nin bu tavrıyla ilgili, “taktik mi” endişesi yine de son ana kadar sürdü. İttifak ortağı 4 partinin kendi listelerinden seçime katılacaklarını ilan eden CHP’nin, İYİ Parti ile yürüttüğü ortak liste çalışmasını son ana kadar gizli tutma çabasını bu endişeye bağlayanlar da oldu. Kulislerde, “Karşı cepheden gelebilecek bir son dakika sürprizine karşı bu seçeneğin koz olarak elde tutulmak istenmesi anlaşılır” denildi.

Haberin Devamı

LİSTELERDE SON DAKİKA HAMLELERİ

Seçim takvimine göre, listelerin tesliminden sonra eksiklerin tamamlanması için YSK tarafından partilere 4 günlük ek süre verilecek. Son dakika yeni stratejiler geliştirilmesine imkân sağlayabilecek bu süre esnekliği ise siyasette 24 saatin bile ne kadar önemli olduğunu geçmiş örnekleriyle deneyimleyen kulisleri tetikte tutuyor. Kulislerde, gelişmelere göre partilerin YSK’ya teslim edecekleri listelerde bazı eksiklerden yararlanabileceği belirtiliyor. Bu eksikliklerin tamamlanması için gerekli sürenin farklı liste ortaklıkları da dahil son dakika hamlelerine zaman kazandırabileceğinden söz ediliyor.

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı

3 DÖNEMLİKLER LİSTEDE YOK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, hafta başından beri geceleri sahura kadar kurmaylarıyla beraber yoğun bir şekilde çalıştığı milletvekili listelerine son noktayı koydu. AK Parti listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ediliyor. Erdoğan’ın 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi.

AK Parti listesini bugün YSK’ya teslim edeceklerden biri, kendisi de üç döneme takılan Ali İhsan Yavuz.

KİMLER LİSTEYE GİREMEDİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de 3 dönem kuralına takılan isimler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

ESKİ BAKANLARIN DÖNÜŞÜ

AK Parti listelerinde sürpriz isimler de yer aldı. Eski bakanlar Lütfi Elvan’ın Mersin’den, Faruk Çelik’in Artvin’den, Nihat Zeybekçi’nin ise Denizli’den ve Abdülhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterildiği ifade ediliyor. Tüm bakanların vekil listelerinde olacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık’ın aday gösterilmediği öğrenildi.

MİLLET İTTİFAKI

HESAP UZMANI KEMAL BEY KRİTERİ

ORTAK liste sorununu aşan Millet İttifakı, bu kez de son ana kadar liste pazarlıklarına sahne oldu. DEVA, SP, Gelecek ve DP seçimlere CHP listelerinden katılacak. İYİ Parti’nin de 15 ya da 16 ilde ortak listeye dahil olacağı belirtildi. Bu illerin çoğunda CHP, 3 ya da 4’ünde İYİ Parti’nin çatı olacağı, böylece sadece CHP ve İYİ Parti logolarının görüleceği Millet İttifakı’nda 5’li ve 6’lı ortak listelerin de olacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu

ORTAKLARA 15-16 KONTENJAN

CHP listesinden seçime katılacak partilere tanınacak kontenjan pazarlıkları ve DEVA’nın daha çok kontenjan talebi son ana kadar sürdü. Kulislerde, toplam kontenjanda 15-16 rakamlarından söz edildi. Kılıçdaroğlu’nun rakamı 20’ye yükseltebileceği de konuşuldu.

YARISI LİSTE DIŞI KALABİLİR

Dört partiye verilecek kontenjan ve yeni isimler nedeniyle mevcut vekillerin yarısının liste dışı olacağı da iddia edildi. Kulislerde “Kemal Bey hesap uzmanıdır; hesap kitap adamıdır. Kimseye önceden ne söz ne bir işaret verir. İttifak ve örgüt dengelerini gözetecektir” yorumları yapıldı. CHP’de gece de çok hareketliydi. Listenin oylanacağı ve başlaması 19.00 olarak planlanan PM, üç kez ertelenerek 03.00’e çekildi. Öte yandan İYİ Partili Aytun Çıray da vekil adaylığından çekildi.

Haberin Devamı

EMEK VE ÖZGÜRLÜK

49 İLDE TİP LİSTESİ

EMEK ve Özgürlük İttifakı da seçimlere yönelik yol haritasını açıkladı. İttifaktaki 6 partiden 5’i seçime Yeşil ve Sol Parti listesinden, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 49 ilde ve 52 seçim çevresinde kendi listesiyle seçime girecek. TİP diğer yerlerde Yeşil ve Sol Parti’yi destekleyecek. İttifak temsilcileri dün Ankara’da basın toplantısı yaptı.

Erkan Baş

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Ortak fikirlerle bir yol bulmaya çalıştık ve bu yolu da nihayet bulduk” derken, TİP Başkanı Erkan Baş şunları söyledi: “87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim bölgelerinin 52’sinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var: Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece yedi seçim çevresinde, daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecek. Bu şöyle de yorumlanabilir: Aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlandı. Bize dönük beklentilerin farkındayız, bu beklentilerin üstünde bir başarıyla seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz.”