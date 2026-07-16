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'CASTRONE' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Gemi#Kıyı Emniyeti
CASTRONE İstanbul Boğazından geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:49

Romanya'da doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük ve en geniş gemilerinden biri olan Bahama bayraklı "CASTRONE" adlı dev doğal gaz boru hattı döşeme platformu/sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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İstanbul Boğazı saat 05.40'da giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti.

Uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı.

CASTRONE İstanbul Boğazından geçti

Kıyı Emniyetinden, "Kıyı Emniyeti 5", "Kurtarma 3", "Kurtarma 7", "Kurtarma 14", "Kurtarma 6" römorkörleri de geçişte görev aldı.

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Geçiş nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine yaklaşık 2 saat kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden gemi trafiğine açıldı.

CASTRONE İstanbul Boğazından geçti

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Kıyı Emniyeti

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