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"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

#İstanbul#Marmara#Gemi
Castoro 10 İstanbul Boğazından geçiyor

KARADENİZ bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

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Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "castoro 10' isimli platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik ediyor

5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK

Platform, Karadeniz'de yaklaşık 5 kilometrelik sığ suda doğalgaz boru serim ve döşeme işlemi gerçekleştirecek. Derin sularda boru döşeme işlemini yapacak olan geminin ise Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara katılması bekleniyor.

"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün twitter hesabından " Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Filyos'a doğru yol aldı" notunu paylaştı. Platformun boğaz geçişi havadan da görüntülendi.

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#İstanbul#Marmara#Gemi

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