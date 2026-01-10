‘Casperlar’a yeni operasyon... 96 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Yapılan çalışma sonucu örgüt şüphelilerini teknik ve fiziki takibe alan emniyet ekipleri, şüphelilerin lüks yaşam ve para vaadiyle sosyal medya platformlarından propaganda yapıp suç örgütüne genç üyeler kazandırdığını tespit etti.

20 İLDE BASKIN YAPILDI

Sosyal medya üzerinden genel olarak yaşları 18’den küçük şahısları toplayan örgüt gözlemcisi şüphelilerin, küçük çocukları lüks yaşantı vaadiyle eğlendirip çete üyesi yaptıktan sonra tetikçi olarak kullandıkları ve örgüt faaliyetlerinde özellikle motosikletli saldırılarda kullandıkları belirlendi.

Savcılığın talimatıyla çete gözlemcilerini yakalamak için harekete geçen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 20 ilde eşzamanlı düzenlenen şafak operasyonlarıyla 96 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet çelik yelek, 67 adet fişek ve 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.