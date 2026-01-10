×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Casperlar’a yeni operasyon... 96 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Suç Örgütü#Casperlar Operasyonu#Sosyal Medya Propagandası
‘Casperlar’a yeni operasyon... 96 şüpheli yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 07:00

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütü çetelerine yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, İtalya’da tutuklu bulunan ‘Hamuş’ kod adlı İsmail Atız’ın liderliğini yaptığı ‘Casperlar’ isimli suç örgütünün faaliyetlerine devam ettiğini belirledi.

Haberin Devamı

Yapılan çalışma sonucu örgüt şüphelilerini teknik ve fiziki takibe alan emniyet ekipleri, şüphelilerin lüks yaşam ve para vaadiyle sosyal medya platformlarından propaganda yapıp suç örgütüne genç üyeler kazandırdığını tespit etti.

20 İLDE BASKIN YAPILDI

Sosyal medya üzerinden genel olarak yaşları 18’den küçük şahısları toplayan örgüt gözlemcisi şüphelilerin, küçük çocukları lüks yaşantı vaadiyle eğlendirip çete üyesi yaptıktan sonra tetikçi olarak kullandıkları ve örgüt faaliyetlerinde özellikle motosikletli saldırılarda kullandıkları belirlendi.

Savcılığın talimatıyla çete gözlemcilerini yakalamak için harekete geçen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 20 ilde eşzamanlı düzenlenen şafak operasyonlarıyla 96 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet çelik yelek, 67 adet fişek ve 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suç Örgütü#Casperlar Operasyonu#Sosyal Medya Propagandası

BAKMADAN GEÇME!