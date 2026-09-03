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‘Casperlar’ suç örgütünün çocuk yapılanmasına soruşturma: 51 çocuk hakkında yeni dava

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#Casperlar#Suç Örgütü#Dava
‘Casperlar’ suç örgütünün çocuk yapılanmasına soruşturma: 51 çocuk hakkında yeni dava
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:43

'Casperler’ suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı.

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Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30’u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ başta olmak üzere toplam 17 suç kapsamında 51 çocuk hakkında iddianame düzenlendi. İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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#Casperlar#Suç Örgütü#Dava

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