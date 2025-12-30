'Casperlar' suç örgütü hakkında 223 şüpheliye dava açıldı

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca Bahçelievler başta olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ilçeleri ile İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde çeşitli adreslere operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda yürütülen soruşturma tamamlanırken, dosyanın ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, örgütün eylemlerinin ülke geneline yayıldığı, suç gelirleri elde ederek toplum üzerinde korku, sindirme ve baskı oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda, 2008-2018 yılları arasında etkin olan bazı suç yapılanmalarının dağılmasının ardından örgütün güç kazanmaya başladığı, 2020 yılından itibaren 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girildiği belirlendi. Soruşturmada ayrıca, örgütün 2021 yılı itibarıyla yurt dışı merkezli bir yönetim modeline geçtiği, lider ve yöneticilerin faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışından yönlendirdiği tespit edildi. Örgütün, 2023-2024 yılları arasında 'Çirkinler' adlı suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinliğini artırdığı, 'Daltonlar' adlı suç örgütü ile ise husumet yaşadığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 223 şüpheli hakkında dava açıldı.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Casperlar' suç örgütünün hiyerarşik yapısıda ortaya çıkarıldı. Buna göre, örgüt liderliğini 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız’ın yürüttüğü, örgüt yöneticileri arasında ise Burak Bulut, 'Galava Ayaz' kod adlı İsmail G., 'Çaki, Çekdar, Can' lakaplı İsa D., Hüseyin Kaan A., Mehmet Erhan A., Serhat B. ve Süleyman D.’nin yer aldığı belirlendi. Bu kişilerin eylem planlama, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi gibi alanlarda aktif rol üstlendiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin büyük bölümünün 15-25 yaş aralığında, motosiklet kullanabilen kişilerden oluştuğu, suça sürüklenen çocukların baskı ve tehdit yoluyla örgütsel eylemlerde kullanıldığı, bu kapsamda ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan detaylı çalışmalarda, örgüt üyelerine barınma, para, silah, sahte kimlik ve sahte hat temin edilerek örgüte bağlılık oluşturulduğu da belirlendi.

KUYUMCULAR VE AVM'LER HEDEF ALINDI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün AVM işletmecileri, kuyumcular, esnaf ve iş yeri sahipleri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ve ayakkabı mağazalarını hedef aldığı tespit edildi. Örgütün, bu işletmeler üzerinden haraç alma, yağma, bölgesel hâkimiyet kurma, korku ve itaat sağlama amacıyla hareket ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda 'Casperlar' suç örgütünün; örgüt propagandası yapmak, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak, kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli hırsızlık, silahlı tehdit, belgede sahtecilik ve kasten yangın çıkarma suçları kapsamında yaklaşık 116 eyleme karıştığı belirlendi. Ayrıca örgütün, 'Daltonlar' suç örgütü ile bağlantılı olarak Sezer Kaya ve Hüseyin Asil cinayetlerini işlediği, sosyal medya üzerinden silahlı saldırı görüntüleri paylaştığı tespit edildi. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise silahların yurt içi ve yurt dışı bağlantılarla temin edildiği, eylem sonrasında imha veya gizleme yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ ARAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin iletişim yöntemleri de araştırıldı. İncelemelerde; şüphelilerin yabancı veri tabanlı sosyal medya uygulamaları, kod adları, yurt dışı GSM hatları ve konum paylaşımı yoluyla eylemleri sevk ve idare ettikleri belirlendi. Bu yöntemlerin, takipten kaçmak ve delil zincirini kırmak amacıyla kullanıldığı kaydedildi.