‘Casperlar’ soruşturmasında 57 çocuğa dava

Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 07:00

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, çok sayıda çocuğu örgüt faaliyetlerinde kullandığı belirlenen ‘Casperlar’ suç örgütüne İstanbul’un birçok ilçesi ve İzmir’in Çeşme ilçesinde operasyon düzenlendi.

Örgüt faaliyeti kapsamında 41 eylemde, 66 mağdur olduğu ve 4 kişinin öldüğü tespit edildi.

38 ÇOCUK TUTUKLU

İddianamede, şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma’, ‘nitelikli yağma’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma’ ile ‘sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermi bulundurma’ suçlarından 18 yaşından küçük 57 çocuğun da aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında dava açıldı. Soruşturma kapsamında, 38 çocuğun tutuklu olduğu öğrenildi.

