‘Casperlar’ soruşturmasında 57 çocuğa dava

Örgüt faaliyeti kapsamında 41 eylemde, 66 mağdur olduğu ve 4 kişinin öldüğü tespit edildi.

38 ÇOCUK TUTUKLU

İddianamede, şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma’, ‘nitelikli yağma’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma’ ile ‘sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermi bulundurma’ suçlarından 18 yaşından küçük 57 çocuğun da aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında dava açıldı. Soruşturma kapsamında, 38 çocuğun tutuklu olduğu öğrenildi.