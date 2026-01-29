Casperlar iddianamesindeki korkunç gerçek... Çocuklardan tetikçi ordusu

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 yaşından küçük 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamede 4’ü cinayet olmak üzere 41 eylem tek tek anlatıldı. İddianamede, ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız liderliğindeki Casperlar suç örgütünün, Çirkinler suç örgütüyle ortak hareket ederek Daltonlar’a karşı silahlı eylem gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

İddianamede, örgüte çocukların dahil oluş süreçleri şöyle anlatıldı: “Lider ve yönetici kadro, online oyun sitelerini ve uygulamalarını da aktif olarak kullandılar. Çocuklara, gerçekleştirilen eylem karşılığında 10 bin TL ile 50 bin TL arasında para verileceği yönünde vaatler verildi ancak birçoğuna ya az para verildi ya da hiç verilmedi.”

İddianamede, 4’ü cinayet olmak üzere 41 eylem tek tek sırlandı. Örgüt tarafından gerçekleştirilen bazı eylemlerin detayları da iddianamede yer aldı.

MEKÂNI GÖSTERİNCE İNFAZ EDİLDİ

Casperlar ile Daltonlar suç örgütleri sadece 2024 içerisinde birbirlerine karşı 5 eylem gerçekleştirdi. Hâkimiyet kavgaları kan davasına dönüştü. 31 Ağustos 2024’te Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun halasının oğlu olan Ercan Kaptan, Bahçelievler’de motosikletli iki saldırgan tarafından başından vurularak öldürüldü.

Kaptan’ın öldürülmeden önce yanında olan mağdur Mehmet K. ifadesinde şunları anlattı: “Diva Sahne Restoran’a gittik. Ercan telefonundan canlı yayın açtı. Ercan mekânı ve mekânın ismini gösteriyordu. Ercan’a ‘Arkandaki Diva Sahne yazısını gösterme’ dedim. Başına bir iş gelir diye söyledim. 23.00 sıralarında mekândan çıktık. Silah sesleri duydum. Kaçıp döndüğümde yerde Ercan’ı ve olay yerine gelen polisleri gördüm.”

GPS CİHAZIYLA GELEN ÖLÜM

İddianamede 21’inci eylem olarak anlatılan olay Daltonlar suç örgütüne mensup Sezer Kaya cinayeti. Daltonlar üyesi O.S.’nin sevgilisi olan kız çocuğu A.A.’nın hücre evine gönderildiği, evde sevgilisi dahil üç kişi uyuduğu sırada A.A.’nın hücre evinden ayrılırken evin dış kapısını açık bıraktığı, Casperlar üyelerinin de eve girerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri anlatıldı. Saldırı sonrası Sezer Kaya yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Kız çocuğu A.A. yakalandığında üzerinde GPS cihazı çıktı. Casperlar üyesi olduğu öne sürülen A.A., iddianamenin şüphelileri arasında yer aldı.

KELEŞ Mİ ROKETATAR MI

- ÖRGÜT üyesi SSÇ’ler, araç kiralama şirketi olan Ferhat Atasever’e yurtdışına ait bir telefon numarasından ulaşarak “Kardeş seni Casperlar-Çirkinler grubu adına arıyorum. İnternette bizi araştırabilirsin” diyerek 20 milyon TL istediler. 1 roketatar, 3 adet AK47 (kalaşnikof) ve mermilerle ‘CASPER’ kelimesinin yazıldığı bir fotoğraf göndererek “Hangisi, sen seç” diye mesaj attılar. Tehdidi ciddiye almadığını söyleyen Atasever’in işyeri kurşunlandı.

BENZİN BULAMAYINCA SİLAHLA VURMUŞLAR

- CASPERLAR üyesi Yasin Karagöz, 3 Aralık 2024’te uğradığı silahlı saldırı sonucu Bağcılar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. CASPERLAR örgütü üyesi SSÇ’ler, vefat haberini Daltonlar’ın yöneticisine bildirdiği gerekçesiyle Erdoğan Yay’ı motosikletle kaçırarak ormanlık alana götürdü. İddiaya göre Yay’ı yakacaklardı ancak benzin bulamadılar. Daha sonra Yay’ın çenesine ve koluna silahla ateş ettiler. Eylem kamera ile kayda alındı. Görüntü sosyal medya üzerinden “Daltonlar kanlı pusuya düştü. Timocan’ın kardeşi hastane baskınında kafasından vuruldu” şeklinde başlıkla paylaşıldı.