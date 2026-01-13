×
Casper çetesi çocuk avcıları

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:00

MOTOSİKLETLİ saldırılar gibi yeni nesil suç yöntemlerini kullanan Casperler suç örgütüne 18 yaşından küçük örgüt üyesi kazandırdıkları ileri sürülen 97 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden örgüte ‘çocuk üye’ kazandırmak için online oyunları kullandıkları öne sürüldü.

OYUNCU GENÇLER

Yeni nesil suç örgütlerinden olan ve liderliğini İtalya’da tutuklu ‘Hamuş’ kod adlı İsmail Atız’ın yaptığı Casperler suç örgütüne yönelik emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin lüks yaşam ve para vaadiyle sosyal medya platformlarından propaganda yapıp, suç örgütüne 18 yaşından küçük üyeler kazandırdığı tespit edildi. Özellikle Instagram başta olmak üzere internet üzerinden 18 yaşından küçük çocukları bulmakla görevlendirilen şüphelilerin, online oyunlar oynayıp küçük yaştaki kişilerle iletişime geçtikleri ve dost olduktan sonra örgüte kazandırmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

LÜKS YAŞAM OYUNU

Genel olarak 18 yaşından küçük çocukları internet üzerinden bulmakla görevlendirilen ‘çete gözlemcisi’ şüphelilerin, lüks yaşamla kandırdıkları çocukları çetenin farklı lokasyonlardaki hücre evlerine yerleştirdiği, çalıntı araç ve motosikletlerle kasten yaralama, işyeri kurşunlama gibi eylemlerde kullandıkları öne sürüldü. Casperler suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 9 Ocak’ta düzenlenen şafak operasyonunda 97 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mermi, çelek yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltında olan 97 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

