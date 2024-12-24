Çarşı’ya Gezi’den 2. beraat

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarındaki beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması dün İstanbul 13’üncü Ağır Mahkemesi’nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların üzerine atılı, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “terör örgütü kurma veya yönetme” ve “örgüte üye olma” suçlarından beraatlarına hükmetti.