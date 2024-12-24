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Çarşı’ya Gezi’den 2. beraat

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#Gezi Parkı#Beşiktaş#Çarşı
Çarşı’ya Gezi’den 2. beraat
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 07:00

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanıklı davada yeniden yargılamadan karar çıktı. 11 yıl sonra mahkeme tüm sanıkların beraatına karar verdi.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarındaki beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması dün İstanbul 13’üncü Ağır Mahkemesi’nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların üzerine atılı, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “terör örgütü kurma veya yönetme” ve “örgüte üye olma” suçlarından beraatlarına hükmetti. 

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#Gezi Parkı#Beşiktaş#Çarşı

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