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Çarşı davasında görüntülere ilişkin ATK ve TÜBİTAK'tan rapor istendi

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#İSTANBUL#Hukuk#Gezi
Çarşı davasında görüntülere ilişkin ATK ve TÜBİTAKtan rapor istendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 13:25

GEZİ Parkı olaylarına ilişkin Çarşı taraftar grubu üyelerinin de aralarında olduğu 35 sanığın yargılandığı davada, mahkeme görüntülerin Adli Tıp Kurumu (ATK) ve TÜBİTAK'a gönderilerek rapor alınmasına karar verdi.

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SANIKLAR BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya 12 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bazı televizyon kanallarından, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının geldiğini söyledi. Tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti.

GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN ATK VE TÜBİTAK'TAN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, olaylara ilişkin gelen kamera ve görüntü kayıtlarının sanıklara ait olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun ilgili İhtisas Dairesi'ne ve TÜBİTAK'a gönderilerek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın kurucu ve üyelerinin de olduğu 35 şüpheli hakkında, Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmakla suçlanıyordu. Şüpheliler hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme' gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

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#İSTANBUL#Hukuk#Gezi

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