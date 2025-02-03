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Çarşamba kar var

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Istanbul#Meteoroloji
Çarşamba kar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca görülecek hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bugünden itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz’de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.

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SAĞANAĞIN ARDINDAN...

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, “Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz” diye konuştu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, “Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz” dedi.

SICAKLIK DÜŞECEK

* İstanbul: Bugün akşam saatlerinden itibaren ve salı günü sağanak yağış var. Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yükseklerde kar yağışları olacak. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek.

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* Ankara: Salı günü sağanak, çarşamba günü hafif kar yağışı görülecek. 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

* İzmir: Salı günü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 17 dereceden 8 dereceye kadar düşecek.

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#Kar Yağışı#Istanbul#Meteoroloji

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