Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağının iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradığı aktarıldı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."