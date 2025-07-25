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Çarşamba günü serin hava geliyor! Meteoroloji duyurdu | Bugün ilk kez hava sıcaklığı 55 dereceye çıktı

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#Hava Sıcaklığı#Meteoroloji#Serin Hava
Çarşamba günü serin hava geliyor Meteoroloji duyurdu | Bugün ilk kez hava sıcaklığı 55 dereceye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 16:53

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların azalacağı tarihi açıkladı.

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Yurt genelinde sıcak hava artarak devam ediyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Çarşamba günü serin hava geliyor Meteoroloji duyurdu | Bugün ilk kez hava sıcaklığı 55 dereceye çıktı

TERMOMETRELER 55 DERECEYİ GÖRDÜ

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Kilis'te 41 derece, Adıyaman'da ise 40 derece sıcaklık ölçüldü.

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Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Çarşamba günü serin hava geliyor Meteoroloji duyurdu | Bugün ilk kez hava sıcaklığı 55 dereceye çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahmininde, yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörüyor. Yapılan açıklamada serin havanın 4 gün süreceği yeni sıcaklıkların başlayacağı belirtildi.

 

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#Hava Sıcaklığı#Meteoroloji#Serin Hava

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