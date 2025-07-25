Çarşamba günü serin hava geliyor! Meteoroloji duyurdu | Bugün ilk kez hava sıcaklığı 55 dereceye çıktı

Haberin Devamı

Yurt genelinde sıcak hava artarak devam ediyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Kilis'te 41 derece, Adıyaman'da ise 40 derece sıcaklık ölçüldü.

Haberin Devamı

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahmininde, yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörüyor. Yapılan açıklamada serin havanın 4 gün süreceği yeni sıcaklıkların başlayacağı belirtildi.