Çarşamba günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 1 Nisan il il hava durumu tahminleri
Nisan ayının gelmesiyle beraber, sıcak havaların ne zaman başlayacağını merak edenler, çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminlerini araştırıyor. Türkiye geneli son hava durumu raporu sorgulanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Marmara Bölgesi ve bazı bölgelere sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, çarşamba günü hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 1 Nisan il il hava durumu tahminleri ve son hava durumu raporu.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte, 1 Nisan il il hava durumu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
YOZGAT 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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