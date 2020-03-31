Çarşamba günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte, 1 Nisan il il hava durumu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

YOZGAT 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı