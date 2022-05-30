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'Çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadına özür dilettiler

#Adana#Sosyal Medya#Polis
Çarşaflılar çocuk kaçırdı paylaşımı yapan kadına özür dilettiler

ADANA’da ‘kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırdığı’ yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine bir grup, çocuk kaçırıldığı paylaşımını yapan kadının evini bastı. Grup, polisin müdahalesiyle dağılırken, ismi açıklanmayan ve özür dilerken videosu çekilen kadının görüntülerde “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz” dediği duyuldu.

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Geçen günlerde çeşitli fotoğraf ve görüntülerle sosyal medya üzerinden kara çarşaflı 3 kadınının çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımları gören bir grup, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi’nde sokağa çıktı. Yaklaşık 150 kişilik grup, iddiaları gündeme getirdiğini ileri sürdüğü bir kadının evine yürüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırmadığı yönünde slogan atan grup, ismi açıklanmayan kadının evinin önünde açıklama yaptı. Sakallı bir erkek sokakta bağırarak, olayın iftira olduğunu ileri sürüp, tepki gösterdi. Kalabalık polisin uyarısı üzerine dağıldı.

'YANLIŞ ANLADIK'

Sosyal medyada yürüyüş ve protesto ile ilgili görüntüler paylaşılırken, evine gidilen kadına da video çektirilip, özür diletildi. İsmi açıklanmayan kadın videoda, “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz” dedi.

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#Adana#Sosyal Medya#Polis

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