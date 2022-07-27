Çarşaflı saldırgan, ihraç hâkim çıktı

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Hürriyet Mahallesi’nde, 23 Temmuz sabahı saat 08.30 sıralarında, yolda yürüyen Y.B. ve eşine, arkalarından takip eden çarşaflı bir kişi silahla peş peşe ateş edip, kaçtı. Çevredekiler yaralanan çiftin yardımına koşarken, kaçan saldırgan da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Y.B. ve S.B., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin avukat Mustafa M.G. olduğu belirlendi. Mustafa M.G.’nin KHK ile hâkimlikten ihraç edildiği anlaşıldı.

İLİŞKİDEN ŞÜPHELENMİŞ

Yapılan araştırmada iddialara göre; Mustafa M.G., eşiyle kuzeni Y.B.’nin ilişkisi olduğundan şüphelendi, çarşaf giyerek kamufle oldu ve Y.B. ile eşini takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdi. Emniyette ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılan Mustafa M.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.