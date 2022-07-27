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Çarşaflı saldırgan, ihraç hâkim çıktı

#Çarşaf#Saldırgan#İhraç Hâkim
Çarşaflı saldırgan, ihraç hâkim çıktı

Gaziosmanpaşa’da kara çarşaf giyip Y.B. ve eşi S.B.’yi silahla vurarak yaralayan kişinin KHK ile hâkimlikten ihraç edildikten sonra avukatlık yapmaya başlayan kuzenleri Mustafa M.G. olduğu ortaya çıktı. Kuzeni Y.B.’nin eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Mustafa M.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Hürriyet Mahallesi’nde, 23 Temmuz sabahı saat 08.30 sıralarında, yolda yürüyen Y.B. ve eşine, arkalarından takip eden çarşaflı bir kişi silahla peş peşe ateş edip, kaçtı. Çevredekiler yaralanan çiftin yardımına koşarken, kaçan saldırgan da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Y.B. ve S.B., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin avukat Mustafa M.G. olduğu belirlendi. Mustafa M.G.’nin KHK ile hâkimlikten ihraç edildiği anlaşıldı.

Çarşaflı saldırgan, ihraç hâkim çıktı

İLİŞKİDEN ŞÜPHELENMİŞ

Yapılan araştırmada iddialara göre; Mustafa M.G., eşiyle kuzeni Y.B.’nin ilişkisi olduğundan şüphelendi, çarşaf giyerek kamufle oldu ve Y.B. ile eşini takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdi. Emniyette ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılan Mustafa M.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#Çarşaf#Saldırgan#İhraç Hâkim

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