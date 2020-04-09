Çarşaflı hırsız temizlikçi çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Suriyeli işinsanı M.A.’nın rezidans dairesine, 13 Mart’ta hırsızlar girdi. Hırsızlar evdeki çelik kasayı duvardan sökerek alıp kayıplara karıştı. Polisi arayarak şikâyetçi olan M.A., kasanın içinde 11 kilo altın ve 140 bin Euro olduğunu söyledi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi. Rezidansın güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İşinsanı, görüntülerdeki kadınların ev ve ofislerine temizlik işlerini yaptıklarını söyledi. Daha öncede hırsızlık ve diğer suçlardan kayıtları bulunan Abobaker A. (32), Abdullah A. (28), Itıdal K. (28), Seyhan Nur Ü. (22) ve Aybegüm Ü. (31) gözaltına alındı. M.A.’ya ait 11 kilo altın ve 140 bin Euro değerinde dolar ve TL şüphelilerin üzerinde çıktı. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.