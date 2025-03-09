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Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

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#Konya#Konya Haberleri#Çarşaf
Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:03

Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada sert zemine düşerek yaralandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde bulunan Dağ Deviren Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı.

Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı.

Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı: 19 yaşındaki genç kız ölümden döndü

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#Konya#Konya Haberleri#Çarşaf

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