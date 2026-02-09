×
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen itiraz sonrası tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen itiraz sonrası tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 10:46

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sanal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diyetisyen Onur Kılınç, başsavcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur Kılınç, yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

CEP TELEFONLARINA EL KONDU

Paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

