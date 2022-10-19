Çarşaf davasında ayrımcılık cezası

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İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü karar duruşmasında savcı, Cansever hakkında hakaret suçundan beraat kararı verilmesini, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama”suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

ÇOK PİŞMANIM

Son savunması sorulan Emel Cansever, “Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım, hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur” dedi. Mahkeme, Emel Cansever’i, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Cansever, hakaret suçundan beraat etti.