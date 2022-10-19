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Çarşaf davasında ayrımcılık cezası

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#Emel Cansever#Çarşaf#İstanbul
Çarşaf davasında ayrımcılık cezası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

İstiklal Caddesi’nde yürüyen biri çocuk 3 kişiye çarşaf giydikleri için hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 78 yaşındaki Emel Cansever’in yargılandığı davada karar verildi.

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İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü karar duruşmasında savcı, Cansever hakkında hakaret suçundan beraat kararı verilmesini, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama”suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

ÇOK PİŞMANIM

Son savunması sorulan Emel Cansever, “Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım, hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur” dedi. Mahkeme, Emel Cansever’i, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Cansever, hakaret suçundan beraat etti.

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#Emel Cansever#Çarşaf#İstanbul

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