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CarrefourSA’dan Kocaeli’ye etki merkezi

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#Carrefoursa#Sabancı Topluluğu#Kocaeli Üniversitesi
CarrefourSA’dan Kocaeli’ye etki merkezi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

CarrefourSA, Sabancı Topluluğu çatısı altında hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliğiyle CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ni açtı.

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Merkezden, Teknoloji Fakültesi’nde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.

Açılış töreninde konuşan Sabancı Holding Finans Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Köstem, “Gençlerin bilgiyle donatıldığı, yenilikçi projelerle desteklendiği bu merkez, geleceğe umutla bakan ve beyin göçünü beyin gücüne dönüştürme hedefimizi yansıtan önemli bir adım” dedi.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ise “Gençlerin yaratıcı fikirlerini destekleyen, sürdürülebilir bir gelecek için onlarla çalışan ve kapsayıcı bir ortamı teşvik eden bir şirket olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi’nde, gençlerin profesyonellerle bir araya gelerek teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı projeler üzerinde çalışmalar yapması hedefleniyor. Merkezde, yazılım mimarisi, yapay zekâ dönüşümleri, veri analistliği, büyük veri yaklaşımları gibi alanlarda eğitimler sunulacak.

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#Carrefoursa#Sabancı Topluluğu#Kocaeli Üniversitesi

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