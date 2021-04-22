Carrefoursa çalışma saatleri – Carrefoursa kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Carrefoursa mesai saatleri

CarrefourSA marketler zinciri sabah 10.00 itibari ile açılmaktadır. Nöbet sistemi üzerinden çalışma prensibine sahip olmasına rağmen, öğle araları alışveriş yapmak amacında olan vatandaşları etkilemez.

Carrefoursa Çalışma Saatleri

Sabah 10.00 itibariyle açılan CarrefourSA, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesine göre hafta içi akşam saat 18:00’ye kadar hizmet vermektedir. Dönüşümlü çalışan personel üzerinden pazar günleri de hizmet vermektedir.

Carrefoursa Kaçta Kapanıyor/Açılıyor?

CarrefourSA haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise hafta sonları 17.00’ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ise birinci gün saat 13.00’a kadar hizmet almak mümkün.

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi Resmî tatillerde ise CarrefourSA haftanın 7 günü hizmet verir. Öyle araları kapanmaz ve vatandaşlar güvenli şekilde alışverişine devam edebilir. CarrefourSA marketler zincirinin gün içerisindeki açılış ve kapanış saatleri ülkenin bütün farklı yerlerinde aynıdır. Ancak sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde saatleri değişkenlik gösterebilir.

Carrefoursa Mesai Saati

CarrefourSA farklı konseptler üzerinden hizmet veren bir marketler zinciridir. Bunlar içerisinde süper, hiper, e-ticaret ve gurme ya da mini gibi konseptler yer almaktadır. İçeriğindeki ürün miktarı ve türüne göre konseptler değişkenlik gösterir. Mesai saatleri ise herhangi bir tatil olmadan sabah 10.00 itibarı ile başlar. Aralıksız olarak devam eden hizmet öğle arası da dahil olmak üzere hafta içi 18:00, hafta sonu 17.00’ye kadar devam eder. Türkiye'nin farklı şehirlerinde değişik konseptler kapsamındaki CarrefourSA marketler zincirinden, bu çalışma saatleri içerisinde alışveriş yapmak mümkün.

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