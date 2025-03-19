Çarptığını fark etmemiş

Haberin Devamı

Havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendis olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı (28), 5 Kasım 2024’te, İstanbul Pendik’te işe gitmek için sabah saatlerinde yola çıktı. 08.45 sıralarında scooter ile ilerleyen Çamlı’ya, Hasan Furkan Çolak (24), kullandığı dorsesiz TIR ile çarptı. Çamlı, 150 metre sürüklendikten sonra TIR’ın altında kaldı. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Çolak, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı. Çolak hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 69’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Hasan Furkan Çolak, “Arkamdaki araç korna çaldı. Sağ aynaya baktım, bir cisim gördüm. Elektrikli scooter olduğunu fark edemedim. Hemen durup aracımdan indim. Yerdeki kadını gördüm. Aracımın önünde olsa onu fark ederdim” dedi.

Haberin Devamı

‘TAKSİRLİ SUÇ OLMASINI KABUL ETMİYORUM’

Acılı baba Mahmut Çamlı ise “Kızımın vefatına sebebiyet olan sanığın trafiğe girmemesi gereken saate trafiğe girdiği, durmaması gereken şeritte durduğu ve mevcut hız limitini aştığı, ayrıca arkadan yaklaşma mesafesini ihlal ederek çarptığı, mevcut bilirkişi raporunda da sabittir. Bu kadar kural çiğneyen birinin taksirli bir suçtan yargılanmasını kabul etmiyorum” diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.