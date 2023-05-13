Çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü; 4 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Alaattin Aydın (21) yönetimindeki 34 PH 0184 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Adile Balcı’ya (73) çarptı. Hızla gelen otomobilin çarptığı yaşlı kadın yolun kenarında bulunan yaklaşık üç metre derinliğindeki bir inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak yaşlı kadına yardım etmek isteyen sürücü Alaattin Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı. Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci (22) yönetimindeki 54 SA 275 plakalı otomobile de arkadan gelen İsmail Şirin (22) yönetimindeki 06 JB 066 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına düşen iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Sapanca Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İnşaat alanına düşen Alaattin Aydın ile çarptığı Adile Balcı’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.