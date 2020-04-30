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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Çarptığı yaralı kadının başında ağladı

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Çarptığı yaralı kadının başında ağladı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Fatma K.'nin (45) otomobiliyle çarptığı Arzu Z. (39) yaralandı. Yaralı kadının yanına gelen sürücü Fatma K., başında bür süre ağladı.

Kaza, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçen Arzu Z.'ye, Fatma K. idaresindeki 16 BS 292 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının ayağının üstünden otomobilin lastiği geçti. Yaralı kadına çarpan sürücü Fatma K. ise panikle araçtan indi. Fatma K., yaralı kadının başında ağladı. Sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yaralı kadının hastaneye kaldırılmasıyla birlikte polis ekipleri yolda kontrollü bir şekilde akışı sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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