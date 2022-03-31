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Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre sürükleyen sürücü tutuklandı

#Denizli#Polis#Ezgi Gönül
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre sürükleyen sürücü tutuklandı

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre götüren ve çevredekilerin yakalayıp polisin gözaltına aldığı sürücü Mahir Köse (42) tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, dün Pamukkale ilçesi, Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde tedirgin davranışları nedeniyle Mahir Köse'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi.

Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre sürükleyen sürücü tutuklandı

'Dur' ihtarına uymayan Mahir Köse polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

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EHLİYETİ YOKMUŞ

Çevredekiler önünü keserek Mahir Köse'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir Köse'yi hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir Köse, gözaltına alındı.

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Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre sürükleyen sürücü tutuklandı

'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan daha önce sürücü belgesine el koyulan Mahir Köse, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Köse, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre sürükleyen sürücü tutuklandı

Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürüklediDenizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü filmleri aratmayan anlara neden oldu. Çarptığı kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde götüren ve vatandaşlar tarafından linç edilen sürücünün daha önce iki kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. O anlar ise an be an kameraya yansıdı.
daha fazla video içinDur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürükledi
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#Denizli#Polis#Ezgi Gönül

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