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Çarptığı polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı

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#İstanbul#Kağıthane#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 15:33

Kağıthane’de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz (21) tutuklandı.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yapılan sabit motosiklet uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Bekit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Çarptığı polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli Boyraz, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan tutuklandı.

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Çarptığı polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı

 

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#İstanbul#Kağıthane#Polis

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