Çarptı, öldürdü, kaçtı: Serbest

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Polis ertesi gün Tuzla’da yakaladığında 1.64 promil alkollüydü. “Stresimi atmak için içtim” dedi. Alkol nedeniyle daha önce ehliyetine el konulduğu ve kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ocaklı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şen’in ailesi karara itiraz etti. 29 Eylül’de bir kez daha gözaltına alınan Ocaklı tutuklandı. Şen ise 1 Ekim’de hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma aşamasında kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, Ocaklı’nın 8’de 8 kusurlu olduğu belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bu rapor üzerine Ocaklı’ya ‘taksirle ölüme neden olmak’tan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Ocaklı “Motosiklet önüne çıkan kadınlara yol vermek için aniden fren yapınca yol kaygan olduğu için kaza meydana geldi” dedi. Mahkeme, Ender Ocaklı’nın tahliyesine karar verdi.