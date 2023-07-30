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Çarptı öldürdü 24 taksitte ödeyecek

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#Kaza#Ceza#Antalya
Çarptı öldürdü 24 taksitte ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Antalya Kemer’de geçen yıl 28 Mayıs’ta, Mustafa Nagnalo yönetimindeki otomobil, bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı.

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Kazada ağır yaralanan Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa Nagnalo hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Nagnalo, 'basit taksirle ölüme neden olma' suçundan 'takdiri indirim' uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da 12 bin 100 liraya çevrildi. Gerekçeli kararda, cezanın 24 ay eşit taksitle tahsil edilebileceği belirtildi.

'Kaza DEĞİL CİNAYET'

Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesi, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini açıkladı. Baba Mert Demirsöz, kararın adil olmadığını söyledi. Demirsöz, “Ara sokakta işlenen resmen bir cinayet. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere çocuğa ters şeritte çarpılıyor. Bilirkişi raporu en az 60-80 kilometre arasında bir süratle orada çarpmanın gerçekleştiğini söylüyor" dedi.

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#Kaza#Ceza#Antalya

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