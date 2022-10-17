Ã‡arptÄ±, kaÃ§tÄ±, yakalandÄ±, kendini bÃ¶yle savundu: Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n

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GÃ¼ltepe Mahallesi, D-100 Karayolu, Yanyol Caddesi'nde 9 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 18.15 sÄ±ralarÄ±nda yolun karÅŸÄ±na geÃ§mek isteyen Semih Ä°lhan'a otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle metrelerce savrulan Ä°lhan aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ durmadan yoluna devam etti.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi sevk edidi. Kaza yerine gelen Ä°lhan'Ä±n kardeÅŸi ve arkadaÅŸlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. SaÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralÄ± Semih Ä°lhan 'Ä± ambulansa hastaneye kaldÄ±rdÄ±.

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KaÃ§an otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan motosiklet ve araÃ§la takip edilerek yakalandÄ±. Polis, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalayan kiÅŸilerden biri, "Kaza sonrasÄ± arkadaÅŸlar motosikletle kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n peÅŸinden gitti. Biz de ileride Ã¶nÃ¼nÃ¼ kestik, yakaladÄ±k. Bize 'Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n' dedi" diye konuÅŸtu.Â