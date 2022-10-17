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ÇarptÄ±, kaçtÄ±, yakalandÄ±, kendini böyle savundu: 'Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n'

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#Ä°stanbul#Küçükçekmece#Semih Ä°lhan
Ã‡arptÄ±, kaÃ§tÄ±, yakalandÄ±, kendini bÃ¶yle savundu: Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 09:34

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen Semih Ä°lhan'a Ã§arpÄ±p kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, Ã§evredekiler motosiklet ve otomobillerle takip ederek yakaladÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Semih Ä°lhan'a ilk mÃ¼dahaleyi Ã§evredekiler yaptÄ±.

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GÃ¼ltepe Mahallesi, D-100 Karayolu, Yanyol Caddesi'nde 9 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 18.15 sÄ±ralarÄ±nda yolun karÅŸÄ±na geÃ§mek isteyen Semih Ä°lhan'a otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle metrelerce savrulan Ä°lhan aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ durmadan yoluna devam etti.

Ã‡arptÄ±, kaÃ§tÄ±, yakalandÄ±, kendini bÃ¶yle savundu: Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi sevk edidi. Kaza yerine gelen Ä°lhan'Ä±n kardeÅŸi ve arkadaÅŸlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. SaÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralÄ± Semih Ä°lhan'Ä± ambulansa hastaneye kaldÄ±rdÄ±.

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Ã‡arptÄ±, kaÃ§tÄ±, yakalandÄ±, kendini bÃ¶yle savundu: Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n

KAÃ‡AN SÃœRÃœCÃœ 'PANÄ°K YAPTIM, KUSURA BAKMAYIN' DEDÄ°

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KaÃ§an otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan motosiklet ve araÃ§la takip edilerek yakalandÄ±. Polis, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Ã‡arptÄ±, kaÃ§tÄ±, yakalandÄ±, kendini bÃ¶yle savundu: Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n

SÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalayan kiÅŸilerden biri, "Kaza sonrasÄ± arkadaÅŸlar motosikletle kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n peÅŸinden gitti. Biz de ileride Ã¶nÃ¼nÃ¼ kestik, yakaladÄ±k. Bize 'Panik yaptÄ±m, kusura bakmayÄ±n' dedi" diye konuÅŸtu.Â 

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#Ä°stanbul#Küçükçekmece#Semih Ä°lhan

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