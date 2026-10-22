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Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü: 75 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza anı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Yalova Trafik Kazası#Otomobil Çarpışma#Minibüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 09:54

Yalova'da akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobil ile seyir halindeki minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kaydı paylaşıldı. Otomobilin iki parçaya ayrılarak savrulduğu kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı. Kazada Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü: 75 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza anı ortaya çıktı

Minibüs ise refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü: 75 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza anı ortaya çıktı

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan’ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü. Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrıldığı anlar ile refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü: 75 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza anı ortaya çıktı

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Yalova Trafik Kazası#Otomobil Çarpışma#Minibüs Kazası

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