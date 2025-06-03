×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü uçtu! O anlar kameralara yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet Kazası#Maltepe#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:24

Maltepe'de yolda ilerleyen motosiklet kontrolsüz dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, 2 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan taksi kontrolsüz şekilde döndü. Bu sırada karşıdan gelen motosiklet, taksiye hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü uçtu O anlar kameralara yansıdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet Kazası#Maltepe#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!