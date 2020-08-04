MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇarpışma sonrası takla attı; kazada 3 kişi yaralandı
GeriGündem Çarpışma sonrası takla attı; kazada 3 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 01:39,Son Güncelleme:

Çarpışma sonrası takla attı; kazada 3 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çarpışma sonrası takla attı; kazada 3 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

Bolu'da D-100 karayolunda otomobille çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mesut Eren yönetimindeki 34 DR 1209 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Sefa Günaydın idaresindeki 14 BA 609 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Gökçen Eren, Mehmet Aktaş ve Şeref Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle