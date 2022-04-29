Çarpışan iki otomobil Oltu Çayı'na uçtu! Hamile ebe Büşra'dan sonra annesinden de acı haber geldi, babası aranıyor

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Kaza, dün akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerdeki Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ölmez çiftini, ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Diğer araçta bulunan Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un bulunması için de çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma'dan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün gece Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı. Bulut çiftine ise ulaşılamadı.

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Karların erimesi sonucu yükselen çayda aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün kaza noktasından Ayvalı Barajı'na kadar olan bölgede yoğunlaştı. Çalışmalar kapsamında Köprübaşı HES'in kapaklarının kısa süreliğine kapatılması kararı alındı. HES'in kapatılmasının ardından yapılan arama çalışmalarında Sevinç Bulut’un da kaza noktasına 10 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

KIZLARINI ALIP İLÇEYE DÖNÜYORLARMIŞ

Fevzi ve Sevinç Bulut çiftinin Ormanağzı Mahallesi'nde ebe olarak görev yapan kızları Büşra Tosun’u alıp, ilçe merkezindeki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

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Fevzi Bulut’u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sevinç ve Fevzi Bulut çifti