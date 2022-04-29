Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çarpışan iki otomobil Oltu Çayı'na uçtu! Hamile ebe Büşra'dan sonra annesinden de acı haber geldi, babası aranıyor

#Erzurum#Olur#Oltu Çayı

Erzurum'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı’na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun’un ardından annesi Sevinç Bulut’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un eşi Fevzi Bulut’u arama çalışmaları ise sürüyor. Bulut çiftinin kızları Büşra Tosun’u alıp, ilçe merkezindeki evlerine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerdeki Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ölmez çiftini, ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çarpışan iki otomobil Oltu Çayına uçtu Hamile ebe Büşradan sonra annesinden de acı haber geldi, babası aranıyor

Diğer araçta bulunan Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un bulunması için de çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma'dan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün gece Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı. Bulut çiftine ise ulaşılamadı.

Haberin Devamı

Çarpışan iki otomobil Oltu Çayına uçtu Hamile ebe Büşradan sonra annesinden de acı haber geldi, babası aranıyor

Karların erimesi sonucu yükselen çayda aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün kaza noktasından Ayvalı Barajı'na kadar olan bölgede yoğunlaştı. Çalışmalar kapsamında Köprübaşı HES'in kapaklarının kısa süreliğine kapatılması kararı alındı. HES'in kapatılmasının ardından yapılan arama çalışmalarında Sevinç Bulut’un da kaza noktasına 10 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

Çarpışan iki otomobil Oltu Çayına uçtu Hamile ebe Büşradan sonra annesinden de acı haber geldi, babası aranıyor

KIZLARINI ALIP İLÇEYE DÖNÜYORLARMIŞ

Fevzi ve Sevinç Bulut çiftinin Ormanağzı Mahallesi'nde ebe olarak görev yapan kızları Büşra Tosun’u alıp, ilçe merkezindeki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Haberin Devamı

Fevzi Bulut’u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çarpışan iki otomobil Oltu Çayına uçtu Hamile ebe Büşradan sonra annesinden de acı haber geldi, babası aranıyor

Sevinç ve Fevzi Bulut çifti

Gözden Kaçmasın

İki araç çarpıştı, Oltu Çayına uçtu Hamile olan ebe Büşra hayatını kaybetti, Bulut çifti aranıyorİki araç çarpıştı, Oltu Çayı'na uçtu! Hamile olan ebe Büşra hayatını kaybetti, Bulut çifti aranıyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Olur#Oltu Çayı

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar