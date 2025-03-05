Çarpıcı rapor: Avrupa’da güç dengeleri değişiyor mu

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öz konusu raporda, 23 Şubat seçimlerinin Almanya için kritik bir kırılma noktası olduğu vurgulandı. En dikkat çekici gelişme olarak aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin büyük bir sıçrama yaparak ikinci parti konumuna yükselmesine işaret edilen raporda, “Bu sonuç, AfD’nin artık marjinal bir hareket olmaktan çıkıp sistem içinde etkili bir siyasi aktöre dönüştüğünü gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Raporda şu tespitlere yer verildi: “Genel itibarıyla 2025 seçim sonuçları; Almanya’da sağ partilerin güçlendiğini, merkez solun zayıfladığını ve liberal siyasetin ağır bir darbe aldığını ortaya koyuyor. Seçim sonuçları, Almanya’nın batı ve doğu ekseninde siyasi ve toplumsal olarak bölünmüş bir yapıya sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.

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TÜRKİYE ALMANYA İLİŞKİLERİ

Almanya’nın Avrupa Birliği içindeki yönlendirici rolü, AB’nin genişleme ve derinleşme süreçleri açısından kritik bir unsur olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, Almanya’nın yeni siyasi tablosunun sadece ülke içinde değil, Avrupa’daki güç dengeleri üzerinde de belirleyici olacağını gösteriyor.

Almanya’nın yeni dönemde işbirliğini artırabileceği ülkeler arasında Türkiye geliyor. Zira Türkiye, iç siyasette istikrarlı bir yönetime sahip olduğu gibi dünya siyasetinde yaşanan gelişmeleri de farklı boyutlardan okuyabilme ve kendini uluslararası sistemin radikal dönüşümlerine hızlı adapte edebilme özelliklerine sahip bir ülke.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SORUNU

Almanya’nın AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında inisiyatif almasının ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.”