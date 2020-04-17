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DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Caroline Koç'un annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Caroline Koç'un annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Dört yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İsveç'te hayatını kaybetti.

21 Ocak 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koçun eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İsveç'te yaşamını yitirdi. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, ’Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu mesajıyla duyurdu.

Caroline Koçun annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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