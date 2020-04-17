DHA
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Caroline Koç'un annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dört yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İsveç'te hayatını kaybetti.
21 Ocak 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koçun eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İsveç'te yaşamını yitirdi. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, ’Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu mesajıyla duyurdu.
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